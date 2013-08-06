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غصب في الدقهلية بسب انقطاع الكهرباء والمياه

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غصب في الدقهلية بسب انقطاع الكهرباء والمياه غصب في الدقهلية بسب انقطاع الكهرباء والمياه
الدقهلية- سما الشافعى
منذ 1 ساعة 6 دقيقة

سادت حالة من الغضب بين أهالى مراكز وقرى الدقهلية بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه خلال شهر رمضان.

وتظاهر الأهالي ضد أجهزة الدولة، مطالبين بسرعة إيجاد حل لإنهاء الأزمة.

تكرر انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة على فترات بلغت في بعض المناطق 3 مرات فيما أكد "محمد مسعد"30 عاما، إخصائي علاج طبيعي ويسكن في منطقة المجزر الآلى بالمنصورة بأنه يتم إنقطاع الكهرباء قبل الإفطار بساعة ولا يأتي إلا بعد الفطار بساعه.
> وأشارت "أميرة السعدني" أحد سكان منطقة شارع بور سعيد أنهم عندما ثاروا على نظام الإخوان المسلمين السابق كان من بين الأسباب كثرة انقطاع الكهرباء والمياه وأزمة الوقود وكنا نظن أنهم سبب الأزمة.

وهدد أهالي قرية الجماملة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية بتنظيم مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم منذ أكثر من 10 أيام  وهو ما تسبب في تعطيل حياتهم وشراء المياه بأسعار باهظة خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

وقال محمد عوض "أحد أهالي القرية" تقدمنا بشكاوى للمسئولين لكن دون جدوى ونقوم بشراء مياه الشرب ويبلغ ثمن الجركن من 2 إلى 3 جنيهات، كما اتجهت النساء إلى مياه الترع من أجل تنظيف أدوات المنزل خاصة مع اقتراب العيد  وطالبوا بضرورة حل الأزمة قبل العيد.

 

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