«الصحة»: الحليب النيوزيلندي الملوث لا يباع في أسواقنا.. وحليبنا الإيرلندي سليم 100%

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكدت وزارة الصحة تنسيقها المستمر مع وزارة التجارة والصناعة حول ما نشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن تلوث حليب اطفال منتج في نيوزيلندا لمصلحة احدى الشركات.

وشددت وزارة الصحة في بيانها على ان نوع الحليب الملوث وهو سيميلاك غين بلاص المنتج في نيوزيلندا لا يباع في السوق المحلي، مشيرة الى ان الحليب الذي يباع في السوق المحلي هو من غين بلاص اي كيو بلاص منتج في ايرلندا وحاصل على الشهادات اللازمة التي تؤكد سلامته للاستخدام، وهو سليم 100%.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أن الحليب الملوث لم يدخل الاسواق الخليجية، مشيرة الى أن الوزارة تتابع الاوضاع العالمية وتتخذ الاجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المستهلكين، مبينة في الوقت ذاته انها على استعداد للرد على اي استفسارات بهذا الخصوص.