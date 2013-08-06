الزامل لـ «الأنباء»: أكثر من 100 ألف مسافر غادروا لقضاء العيد وبيروت وإسطنبول والقاهرة وبانكوك ولندن وماليزيا أكثر الوجهات

السفر اصبح من الحاجات الملحة لدى الكويتيين بسبب حبهم له وللترويح عن النفس فما بالك اذا كان السفر بقصد قضاء اجازة العيد وذلك بعد عناء طويل في العمل وقصر اجازة الصيف بسبب دخول رمضان وبعد ذلك دخول الانتخابات البرلمانية مباشرة؟ كل هذه الامور شكلت عائقا لعدم سفر الكويتيين ،لذلك تم استغلال اجازة العيد لتعويض ما فاتهم حتى لو كانت فترة الاجازة قصيرة فالمهم عندهم هو كسر الروتين.

مدير ادارة العمليات في مطار الكويت عصام الزامل قال بدوره ان عدد الرحلات المغادرة الاساسية من تاريخ 6/8/2013 حتى تاريخ 10/8/2013 جاء كالاتي:

بلغ اجمالي عدد الرحلات المغادرة الأساسية 536 رحلة وبلغ اجمالي عدد الرحلات المغادرة الاضافية 231 رحلة واجمالي عدد الرحلات المغادرة 559 رحلة وبلغ اجمالي عدد الركاب المغادرين 101.078 راكبا.

وهي رحلات موزعة على 5 أيام تبدأ من الثلاثاء 6/8/2013 وتنتهي يوم السبت 10/10/2013.

وفيما يلي حصيلة الركاب المغادرين ليوم امس الثلاثاء حيث بلغ عدد الرحلات المغادرة «الأساسية»: 104 وعدد الرحلات المغادرة «الاضافية» 04 واجمالي الرحلات المغادرة 108 واجمالي عدد الركاب: 18.726 وكانت اكثر الوجهات مغادرة دبي - صبيحة - بيروت.

اما اليوم الأربعاء: فبلغ عدد الرحلات المغادرة «الأساسية»: 106 رحلات وعدد الرحلات المغادرة «الإضافية» 05 وكان اجمالي الرحلات المغادرة 111 واجمالي عدد الركاب: 19.126.

واكثر الوجهات مغادرة: دبي - صبيحة -بيروت.

وبالنسبة ليوم غد الخميس فقد بلغ عدد الرحلات المغادرة «الأساسية» 112 وعدد الرحلات المغادرة «الاضافية» 6 واجمالي الرحلات المغادرة 118 اما اجمالي عدد الركاب فبلغ 23.653 واكثر الوجهات مغادرة هي: دبي - صبيحة - بيروت.

ويوم الجمعة الموافق 9 الجاري بلغ عدد الرحلات المغادرة (الاساسية): 104، و عدد الرحلات المغادرة (الاضافية): 5، واجمالي الرحلات المغادرة: 109، واجمالي عدد الركاب: 19.356.

واكثر الوجهات مغادرة: دبي - صبيحة - بيروت - القاهرة، فيما بلغ عدد الرحلات المغاردة (الاساسية) يوم السبت 10 الجاري: 110 رحلات، وعدد الرحلات المغادرة (الاضافية): 3، واجمالي الرحلات المغادرة: 113 باجمالي عدد الركاب: 20.217.

وبذلك يكون اجمالي عدد الرحلات المغادرة- الاساسية: 536 رحلة، واجمالي عدد الرحلات المغادرة - الاضافية: 23 رحلة، واجمالي عدد الرحلات المغادرة: 559 رحلة، واجمالي عدد الركاب المغادرين: 101.078 راكب، وكانت اكثر الوجهات مغادرة: بيروت - دبي - اسطنبول - صبيحة - القاهرة وبانكوك ولندن وماليزيا.

وقال الزامل ان عدد الرحلات القادمة في تاريخ 6/8/2013 وحتى السبت 10/8/2013 بلغ اجمالي عدد الرحلات القادمة الاساسية 482 رحلة وبلغ اجمالي الرحلات القادمة (الاضافية) 23 رحلة واجمالي عدد الرحلات القادمة 505 رحلات، واجمالي عدد الركاب القادمين 85.551 الف راكب.

وهي رحلات موزعة على النحو التالي ولمدة 5 ايام:

امس الثلاثاء كان عدد الرحلات القادمة (الاساسية): 94، وعدد الرحلات القادمة (الاضافية): 4، باجمالي الرحلات القادم: 98، واجمالي عدد الركاب: 13.986.

واليوم الاربعاء الموافق 7 الجاري بلغ عدد الرحلات القادمة (الاساسية): 94 رحلة، وعدد الرحلات القادمة (الاضافية): 5 رحلات، وجمالي الرحلات القادمة: 99 رحلة، واجمالي عدد الركاب: 15.642 راكبا.

ويوم غد الخميس 8 الجاري عدد الرحلات القادمة (الاساسية): 98 رحلة، وعدد الرحلات القادمة (الاضافية) 6 رحلات باجمالي الرحلات القادمة: 104، واجمالي عدد الركاب: 19.365 راكبا.

وفي يوم الجمعة عدد الرحلات القادمة (الاساسية): 96، وعدد الرحلات القادمة (الاضافية): 5، باجمالي الرحلات القادمة: 101، واجمالي عدد الركاب: 16.866.

اما يوم السبت 10 الجاري فيبلغ عدد الرحلات القادمة (الاساسية): 100 رحلة، وعدد الرحلات القادمة (الاضافية): 3 رحلات، باجمالي الرحلات القادمة 103 رحلات، واجمالي عدد الركاب: 19.692 راكبا.

ليصبح اجمالي عدد الرحلات القادمة - الاساسية: 482 رحلة، واجمالي عدد الرحلات القادمة - الاضافية: 23 رحلة، واجمالي عدد الرحلات القادمة: 505 رحلة، واجمالي عدد الركاب القادمين: 85.551 راكبا.

وأشار الزامل الى ان الرحلات مستمرة أيضا حسب البرنامج والجدول الى الدول التي تعاني الأحداث مثل مصر وسورية والعراق، مؤكدا ان رحلات الطيران شبه يومية لهذه الدول، وكذلك هناك رحلات خاصة الى شرم الشيخ كما ان الرحلات الموجودة تضم رحلات الى جدة بقصد العمرة.

ودعا المسافرين الى التقيد بالارشادات قبل الالتزام بالقوانين الخاصة بكل دولة وعدم الاقتراب من الأماكن الممنوعة وغير المسموح بها وان يكون المسافر سفيرا لبلده ويمثل بلده أفضل تمثيل.

«الأنباء» كعادتها في مثل هذه المناسبات حيث ترصدهم وجهات يسافرون في اجازة عيد الفطر، حيث كانت البداية مع خالد خلف حيث فضّل أن يقضي اجازة عيد الفطر مع الأهل والأقارب في العاصمة الأردنية عمان وذلك بعد فترة عمل طويلة، مؤكدا انه اغتنم هذه الاجازة وذلك للتخلص من الروتين الممل وفرصة أن يلتقي الأهل هناك.

من جانبه، قال حمد الخالدي الذي فضّل القيام بأداء العمرة بدلا من الذهاب لأي دولة أخرى، مؤكدا ان العمرة لديه أفضل بكثير من سفرات أخرى لا فائدة منها أضف الى ذلك التقرب من الله سبحانه وتعالى خاصة ان هذا المكان من أطعم الأماكن في العالم، مؤكدا بأنه يقضي اجازة العيد هناك بصبحة الأهل.

من جانبه، قال عبدالرحمن سلمان انه يحب السفير كثيرا لذلك قرر ان يقضي العيد هناك بصحبة الأهل.

من جهته، قال عبدالرحمن سلمان انه يحب السفر لذلك قرر أن يقضي اجازة هذا العيد في ربوع الرياض خاصة ان مدينة الرياض من أجمل المدن في المنطقة، كذلك للتعرف على المجتمعات الأخرى.

أما عبدالرحمن الفيلكاوي فكانت وجهته صوب الدوحة عاصمة قطر حيث يحب قضاء اجازة العيد هناك مع الأصدقاء خاصة انه لم يسافر منذ عام كامل، اضافة الى قصر العطلة الصيفية حيث لم يتمكن من السفر وكذلك دخول شهر رمضان ومن ثم الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبها، قالت وفاء جملي والتي فضلت أن تقضي اجازة العيد بين الأهل في سورية رغم الأحداث الموجودة هناك لكن ايمانها بالله جعلها الذهاب الى هناك وذلك بصحبة أولادها.

من جانبه، قال أبو خالد انه فضل قضاء اجازة العيد في دبي خاصة ان هذه المدينة من أفضل المدن السياحية في العالم والتي يتوافد عليها أغلب السياح من جميع أنحاء لعالم، ناهيك عن الأماكن السياحية والترفيهية التي تتمتع بها هذه المدينة الكبيرة، مؤكدا انه دائم التردد على هذه المدينة خاصة في العيد والمناسبات.

من جهته، قال عبدالعزيز الأمير الذي كانت وجهته ألمانيا لقضاء اجازة العيد مع الأهل بأن ألمانيا من أفضل بلدان العالم من حيث السياحة والهدوء والطبيعة الخلابة.