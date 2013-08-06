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الزمالك يسمح للاعبيه بالانضمام للمنتخب بعد 3 أيام من مباراة أوغندا!

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الزمالك يسمح للاعبيه بالانضمام للمنتخب بعد 3 أيام من مباراة أوغندا! الزمالك يسمح للاعبيه بالانضمام للمنتخب بعد 3 أيام من مباراة أوغندا!

أرسل الزمالك خطابا لاتحاد الكرة يخطره فيه بإمكانية إرسال لاعبيه للمنتخب، لكن بعد 3 أيام من مباراة الفراعنة وأوغندا.

المصري يلتقي مع أوغندا وديا في الـ14 من أغسطس في استعدادات الفراعنة للجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 2014.

ويرغب الزمالك في الاحتفاظ بلاعبيه حتى موعد مباراة الفريق مع أورلاندو بايرتس في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 17 من أغسطس.

ولذلك أرسل الزمالك يفيد بأنه سيسمح للاعبيه بالانضمام للمنتخب عقب لقاء أورلاندو، رغم أن المنتخب سيكون قد أنهى مباراته الودية وقتها.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة يسمح ب3 لاعبين فقط من صفوفه بالانضمام للمنتخب، نظرا لأنهم يغيبون عن لقاء الفريق الأحمر أمام ليوبار الكونجولي.

ويعاني الاهلي والزمالك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا إثر بداية هزيلة للفريقين.

الأهلي والزمالك تعادلا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ثم تلقى كل منهما خسارة في الجولة الثانية.

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فيديو اليوم السابع

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