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محمود مسلم: لا تفاوض على خارطة الطريق أو العفو عن قيادات الإخوان

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محمود مسلم: لا تفاوض على خارطة الطريق أو العفو عن قيادات الإخوان محمود مسلم: لا تفاوض على خارطة الطريق أو العفو عن قيادات الإخوان
مسلم: 30 يونيو أثبتت العلاقة القوية بين الإخوان والأمريكان

كتب : ربيع ممدوح منذ 9 دقائق

قال محمود مسلم الكاتب الصحفي بجريدة "الوطن"، إن جماعة الإخوان المسلمين تروج الإشاعات والكذب بين مؤيديها، مؤكدا أن هناك أمرين لا يمكن التفاوض عليهما؛ وهما: خارطة الطريق، والآخر العفو عن كل من أجرم في حق الشعب المصري من جماعة الإخوان.

وشن مسلم هجوما عنيفا، خلال لقائه في برنامج "من جديد" على فضائية "أون تي في"، على حكومة الببلاوي، مؤكدا عدم وجود شفافية منها، مضيفا "لا تفاوض على خارطة الطريق ولا على المجرمين الذين مارسوا وحرضوا على العنف".

وأشار مسلم إلى أن ثورة 30 يونيو كشفت علاقة الأمريكان بالإخوان القوية، وأن أمريكا أثبتت أن علاقتها بالإخوان أقوى مما يعتقد أحد، مضيفا "وهذا يؤكد أن كانت تدار وتحكم من الخارج".

وشن مسلم هجوما على "جون ماكين" و"بان كي مون" بسبب مطالبتهم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن هناك صفقات بين الإخوان والأمريكان تخشى أمريكا الإفصاح عنها.

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