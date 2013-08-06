صباحي: فض الاعتصامات بـ"القوة" لا يعني استخدام "العنف".. والحديث عن ترشحي للرئاسة "سابق لأوانه"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري، إن قوة الشعب وأدوات الدولة لابد أن تستخدم الآن لفض الاعتصامات الموجودة في ميدان رابعة العدوية والنهضة، موضحا أن "القوة لا تعني العنف"، وإنما استخدام أدوات الدولة القوية والوطنية.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن طلبه بفض هذه الاعتصامات هو مطلب الشعب المصري لأنها اعتصامات مسلحة، وتابع "ما يشغلني هو تثبيت الصورة دون إراقة دماء، والحديث عن ترشحي للرئاسة ستبق لأوانة، والمصريون تعلموا"، مشيرا إلى أنه لابد من فتح حوار جاد لتثبيت الثورة، ثم نفكر في الانتخابات، ولابد لثورة 30 يونيو أن تختار مرشحا واحدا فقط ونتعلم من الانتخابات الرئاسية، وتابع "أعتبر نفسي غير مطروح كمرشح، إلا إذا تم التوافق عليّ".

وأشار صباحي إلى أن التيار الشعبي تقدم بمشروع كامل للمرحلة القادمة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه أخذ رأي عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني في هذا الموضوع.

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