أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

صباحي: فض الاعتصامات بـ"القوة" لا يعني استخدام "العنف".. والحديث عن ترشحي للرئاسة "سابق لأوانه"

Google+ Print
صباحي: فض الاعتصامات بـ"القوة" لا يعني استخدام "العنف".. والحديث عن ترشحي للرئاسة "سابق لأوانه" صباحي: فض الاعتصامات بـ"القوة" لا يعني استخدام "العنف".. والحديث عن ترشحي للرئاسة "سابق لأوانه"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري، إن قوة الشعب وأدوات الدولة لابد أن تستخدم الآن لفض الاعتصامات الموجودة في ميدان رابعة العدوية والنهضة، موضحا أن "القوة لا تعني العنف"، وإنما استخدام أدوات الدولة القوية والوطنية.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن طلبه بفض هذه الاعتصامات هو مطلب الشعب المصري لأنها اعتصامات مسلحة، وتابع "ما يشغلني هو تثبيت الصورة دون إراقة دماء، والحديث عن ترشحي للرئاسة ستبق لأوانة، والمصريون تعلموا"، مشيرا إلى أنه لابد من فتح حوار جاد لتثبيت الثورة، ثم نفكر في الانتخابات، ولابد لثورة 30 يونيو أن تختار مرشحا واحدا فقط ونتعلم من الانتخابات الرئاسية، وتابع "أعتبر نفسي غير مطروح كمرشح، إلا إذا تم التوافق عليّ".

وأشار صباحي إلى أن التيار الشعبي تقدم بمشروع كامل للمرحلة القادمة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه أخذ رأي عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني في هذا الموضوع.

أخبار متعلقة :

صباحي: ما يحدث في سيناء له علاقة سياسية بـ"رابعة".. وأرحب بـ"النور" حزبا مدنيا

صباحي: يجب فض الاعتصامات المسلحة في "النهضة" و"رابعة"

صباحي: "الإخوان" سقطوا جزاء لأخطائهم وسوء نيتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس