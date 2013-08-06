"شباب الثورة بقنا": سنشارك الأمن تأمين الكنائس حال تهديدها

أدان ائتلاف شباب الثورة بقنا، فى بيان له اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على الأقباط والكنائس بمحافظة المنيا وغيرها من محافظات مصر.

وقال البيان بحسب تصريح على عبد المالك عضو ائتلاف الثورة، إن الائتلاف لن يسمح بتهديد المصريين مهما كانت انتماءاتهم وعقيدتهم، وأن شباب الائتلاف سيعملون على تأمين مختلف الكنائس بمحافظة قنا، بالتعاون مع رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، فى حالة الشعور بأى خطر يهدد كنائس قنا.

من جانبها عززت مديرية أمن قنا الخدمات على الكنائس ودوريات الحراسة، خاصة فى مواعيد الصلاة، وصرح مصدر أمنى بأن كنائس مصر جزء من الدولة، وأى خطر عليها لا يهدد الأقباط فقط، ولكن يهدد أمن مصر كله.