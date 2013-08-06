أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"شباب الثورة بقنا": سنشارك الأمن تأمين الكنائس حال تهديدها

Google+ Print
"شباب الثورة بقنا": سنشارك الأمن تأمين الكنائس حال تهديدها "شباب الثورة بقنا": سنشارك الأمن تأمين الكنائس حال تهديدها

أدان ائتلاف شباب الثورة بقنا، فى بيان له اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على الأقباط والكنائس بمحافظة المنيا وغيرها من محافظات .

وقال البيان بحسب تصريح على عبد المالك عضو ائتلاف الثورة، إن الائتلاف لن يسمح بتهديد المصريين مهما كانت انتماءاتهم وعقيدتهم، وأن شباب الائتلاف سيعملون على تأمين مختلف الكنائس بمحافظة قنا، بالتعاون مع رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، فى حالة الشعور بأى خطر يهدد كنائس قنا.

من جانبها عززت مديرية أمن قنا الخدمات على الكنائس ودوريات الحراسة، خاصة فى مواعيد الصلاة، وصرح مصدر أمنى بأن كنائس مصر جزء من الدولة، وأى خطر عليها لا يهدد الأقباط فقط، ولكن يهدد أمن مصر كله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"