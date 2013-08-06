الحلقة (26) من "مزاج الخير": "أفندينا" يطلب من "رمانة" إجهاض نفسها لكنها تفشل

كتب : أروا الشوربجي منذ 26 دقيقة

في الحلقة (26) من مسلسل "مزاج الخير"، رفض "خميس أفندينا"، الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، الطفل الذي تحمل به "الراقصة رمانة"، وقال لها إنها يجب أن تجهضه، حتى يكملا زواجهما العرفي، والذي جعلها تحاول إجهاض الجنين، لكنها فشلت.

كمت اتفق "أبوسنة"، خال "أفندينا"، والذي يلعب دوره الفنان محمود الجندي، مع "نوح"، والذي يلعب دوره الفنان حسن حسني، أن يزيحوا "أفندينا" من السوق، بعد أن استولى على السوق كله وباعهم، وقال له معلومات عن صفقة للمخدرات وأماكن تخزينها.

فيما قالت "مطرة"، زوجة "براء"، والتي تلعب دورها الفنانة عبير صبري، لـ"أفندينا" إن خاله "أبوسنة"، اتفق مع "نوح" وقال له معلومات خطيرة عنه.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.