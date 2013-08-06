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الحلقة (26) من "حكاية حياة": "سلوى" تهدد "ولاء" بوصل أمانة

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الحلقة (26) من "حكاية حياة": "سلوى" تهدد "ولاء" بوصل أمانة الحلقة (26) من "حكاية حياة": "سلوى" تهدد "ولاء" بوصل أمانة

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

في الحلقة "26" من مسلسل "حكاية حياة"، ذهبت "سلوى" إلى الممرضة "ولاء"، وهددتها بوصل أمانة كانت قد وقّعت عليه قبل بدء عملها في المصحة النفسية، وذلك عقب علم "سلوى" بزواج كل من "هشام" و"ولاء".

من ناحية أخرى، أخبرت "سلوى"، "يوسف" بحقيقة العلاقة بين "هشام" و"حياة"، وأنهما ليسا متزوجين، وأن عليه التأكد من "قسيمة الزواج".

ويخبر "هشام"، "إكرام" بأنه على استعداد لأن يعطيها تسجيلا يكشف تورط "يوسف" في تحريض "حياة" على قتل "إيناس"، ويرفض "أدهم" السماع لـ"ندى" وتبريرها لعدم إخباره بحقيقة الأمر، في حين تتهم "حياة"، "إيناس"، بإرسالها لاثنين لقتلها عن طريق إطلاق النار عليها، وتسجِّل لـ"يوسف"، كيف يخطط لقتل "إيناس".

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DMC

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