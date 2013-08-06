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الحلقة (27) من "البيت بيت أبونا": تحسن علاقة "عبدالوهاب" بعمتيه وأبنائهما

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الحلقة (27) من "البيت بيت أبونا": تحسن علاقة "عبدالوهاب" بعمتيه وأبنائهما الحلقة (27) من "البيت بيت أبونا": تحسن علاقة "عبدالوهاب" بعمتيه وأبنائهما

كتب : سهيلة حامد منذ 10 دقائق

في أحداث الحلقة (27) من مسلسل "البيت بيت أبونا"، وقفت كل من "حليمة" وشقيقتها "نعيمة" بجانب "عبدالوهاب" في المستشفى، وبخبرة "حليمة" كممرضة لاحظت آثار للحقن في ذراع "عبدالوهاب" مما جعلها تتشكك في إدمانه، وعندما أفاق روى لهما معاناته في الإدمان.

وخرج "عبدالوهاب" من المستشفى سعيدا برعايه عمتيه وأبنائهما وبدأ يندمج معهما في المنزل.

وحزنت "سبيتة" بشدة بعد خطبة تركي لفتاة أخرى غيرها، أما والدة "بدر" فذهبت إلى "مها" وعنفتها بشدة، متهمة إياها بأنها دفعت ابنها إلى الكذب.

مسلسل "البيت بيت أبونا" بطولة حياة الفهد وسعاد عبدالله وإبراهيم الصلال ومحمد جابر وخالد البريكي ومرام وصلاح الملا ومشاري البلام وملاك وفخرية خميس وبثينة الرئيسي وشيماء علي وشوق وحسين المهدي ويعقوب عبدالله وسالي القاضي ويوسف الحشاش وأمل عباس وغرور ونواف نجم وفاطمة الطباخ ونوف القريشي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتبة وداد الكواري، وإخراج المخرج الكبير غافل فاضل.

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