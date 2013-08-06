الحلقة (27) من "قرمش": "حصة" تتزوج "خليل" لتنتقم لـ"كوثر" ابنة عمتها

كتب : سارة سعيد منذ 9 دقائق

شهدت الحلقة (27) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "كيد الحريم"، رغبة "خليل"، الذي يلعب دوره الفنان طارق العلي، في الزواج، وطلبه من زوجة أخيه البحث له عن عروس، وتوافق بعد إلحاح منه، حيث إنها زوّجته مرتين من قبل ولم تنجح هذه الزيجات.

ويتقدم "خليل" لـ"حصة" لخطبتها، ولكن أسرة "حصة" تشترط شرطين، أولهما أن يكون المؤخر 50 ألف دينار والثاني أن تكون العصمة في يدها، ويوافق "خليل" على هذه الشروط، وبعد الزواج ترغب "حصة" في شراء مشغل وتخبره أن حساباتها مع والدتها ويدفع "خليل" نيابة عنها، وكتبت "حصة" نصف بيتها باسم "خليل" بعد أن اشترى لها المشغل.

واشترى "خليل" لـ"حصة" مصوغات ذهبية بعد أن طلبتها منه، وبعدها يكتشف "خليل" أن "حصة" تزوجته لتنتقم لـ"كوثر" ابنة عمتها، بعد أن نصب عليها في شراء منزلها، وطلقته وطلبت منه مؤخر الصداق الذي وقّع عليه.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.