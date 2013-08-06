ما وظائف الكبد الحيوية لجسم الإنسان؟

يعتبر الكبد هو أكبر عضو فى الجسم، فهو يزن ما يقرب من 1500 جرام، وللكبد وظائف هامة وحيوية لجسم الإنسان فما تلك الوظائف، وما أهميته؟

يوضح لنا الدكتور خالد عبد الله استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد أن الكبد يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، فهو بمثابة مصنع الجسم والذى يتم بداخلة إنتاج الطاقة اللازمة لجسم الإنسان، كما يتم من خلاله أيضا عمليات التمثيل الغذائى.

ويعمل الكبد أيضا على ضبط معدل السكر بجسم الإنسان، وذلك من خلال فرز بعض الهرمونات التى من خلالها يقوم الكبد بتحويل الجليكوجين إلى جلوكوز.

وذلك يحدث بعد تناول الإنسان وجبة دسمة تحتوى على كمية كبيرة من الجلوكوز، وأى خلل فى هذه الوظيفة يؤدى إلى رفع معدل السكر بجسم الإنسان، وبالتالى التعرض إلى المخاطر من مضاعفات السكر.

ويقوم الكبد أيضا بتكوين البروتين للازم للدم فضلا عن مكونات تجلط الدم وأى خلل بالكبد فى قدرته على هذه الوظيفة يؤدى إلى تعرض الجسم للنزيف، كما يقوم البروتين أيضا بتجديد خلايا وأنسجة الكبد والجسم بشكل عام.

ومن الأسباب المؤدية إلى الفشل الكلوى عدم قدرة الكبد لتفكيك الأحماض الأمينية بالجسم، وبالتالى ترتفع نسب الأمونيا بالدم وحينها يدخل الإنسان فى غيبوبة كبدية.