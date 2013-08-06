اعتماد روضة محمد محمود كأول روضة معتمدة بإدارة فرشوط فى قنا

اعتمدت، اليوم الثلاثاء، روضة محمد محمود أبو عليو بنجع غانم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبذلك تكون أول مؤسسة معتمدة على مستوى إدارة فرشوط التعليمية، فى مرحلة رياض الأطفال وهذا اعتراف صريح من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى الهيئة المعنية بتقييم المؤسسات التعليمية فى مصر، بأن المدرسة حازت جميع مواصفات الجودة الموضوعة من قبل الهيئة المذكورة بالنسبة المطلوبة.

وفى سياق متصل استطاعت إدارة فرشوط التعليمية رفع أعداد مدارس الاعتماد والجودة إلى 5 مدارس بعد اعتماد مدارستين أخرى جديدة هذا الشهر وهى مدرسة الشهيد وليد أبو سحلى الإعدادية وروضة محمد محمود أبو عليو بنجع غانم.