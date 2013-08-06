أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور ليلي علوي تحتفل بانتهاء تصوير فرح ليلى

Google+ Print
بالصور ليلي علوي تحتفل بانتهاء تصوير فرح ليلى بالصور ليلي علوي تحتفل بانتهاء تصوير فرح ليلى

مسلسل فرح ليلى 6photophoto(1)انتهت الفنانه ليلي علوي من تصوير مشاهدها فى مسلسل “فرح ليلى “بقصر “اندارواس ” بمنيل شيحة جنوب الجيزة. وهو مشهد زفافها علي فراس سعيد الذي يلعب دور المصور الذي حضر من اوربا للبحث عن والدته في

وقامت ليلي بعمل تقليد جديد في اليوم الاخير للتصوير حيث قامت باحضار عدد كبير من الهدايا للعاملين في المسلسل سواء الذين يقفون خلف الكاميرا من فنينن وعمال او النجوم المشاركين في البطولة وقامت باجراء مسابقة ” الطامبولا” بين الحضور.لتقدم للفائز  هديته

  ليلي قالت ان هدفها من هذه المسابقة ان تكون هذه الهدايا كتذكار منها للعاملين في المسلسل .

واضافت ليلي ان اختياؤ مسلسل فرح ليلي كافضل مسلسل من خلال استفتاء بالفضائية المصرية والاكثر مسلسل تسويقا حسب الاحصائة التي اشار اليها احد الجرائد اليومية.من اهم اسباب سعادتها بالعمل

مسلسل “فرح ليلي” قصة وإخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وبطولة ليلي علوي، وفراس سعيد، وعبد الرحمن أبو زهرة، ودعاء طعيمة، ونادية خلف، ونيرمين ماهر، وأحمد كمال وشريف باهرويتناول قصة حياة الفتاة “ليلى” التي تجاوزت الأربعين من عمرها ولم تتزوج وتعمل مصممة أفراح وتعاني أزمة نفسية نتيجة ظروف خاصة، حتى يظهر في حياتها أدهم “فراس سعيد” الذي يقتحم حياتها، ما يدفعها لتغيير كل أفكارها، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"