بالصور ليلي علوي تحتفل بانتهاء تصوير فرح ليلى

انتهت الفنانه ليلي علوي من تصوير مشاهدها فى مسلسل “فرح ليلى “بقصر “اندارواس ” بمنيل شيحة جنوب الجيزة. وهو مشهد زفافها علي فراس سعيد الذي يلعب دور المصور الذي حضر من اوربا للبحث عن والدته في مصر

وقامت ليلي بعمل تقليد جديد في اليوم الاخير للتصوير حيث قامت باحضار عدد كبير من الهدايا للعاملين في المسلسل سواء الذين يقفون خلف الكاميرا من فنينن وعمال او النجوم المشاركين في البطولة وقامت باجراء مسابقة ” الطامبولا” بين الحضور.لتقدم للفائز هديته

ليلي قالت ان هدفها من هذه المسابقة ان تكون هذه الهدايا كتذكار منها للعاملين في المسلسل .

واضافت ليلي ان اختياؤ مسلسل فرح ليلي كافضل مسلسل من خلال استفتاء بالفضائية المصرية والاكثر مسلسل تسويقا حسب الاحصائة التي اشار اليها احد الجرائد اليومية.من اهم اسباب سعادتها بالعمل

مسلسل “فرح ليلي” قصة وإخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وبطولة ليلي علوي، وفراس سعيد، وعبد الرحمن أبو زهرة، ودعاء طعيمة، ونادية خلف، ونيرمين ماهر، وأحمد كمال وشريف باهرويتناول قصة حياة الفتاة “ليلى” التي تجاوزت الأربعين من عمرها ولم تتزوج وتعمل مصممة أفراح وتعاني أزمة نفسية نتيجة ظروف خاصة، حتى يظهر في حياتها أدهم “فراس سعيد” الذي يقتحم حياتها، ما يدفعها لتغيير كل أفكارها، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.