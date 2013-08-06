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الحلقة (25) من "طاحون الشر 2": إطلاق الرصاص على "أبوناصر" و"البري"

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الحلقة (25) من "طاحون الشر 2": إطلاق الرصاص على "أبوناصر" و"البري" الحلقة (25) من "طاحون الشر 2": إطلاق الرصاص على "أبوناصر" و"البري"

كتب : شاهيستا شريف الثلاثاء 06-08-2013 20:45

في أحداث الحلقة (25) من مسلسل "طاحون الشر 2"، تقول "فخرية" لـ"نرجس" إنها خادمة عندها في البيت، فتقول "نرجس" إنها ستترك البيت وتذهب لبيت "زيدو" و"وفيقة"، فتقول لها "فخرية" إنها تنازلت عن حصتها من ورثها من "زيدو" وإن البيت أصبح ملكا لـ"فخرية" الآن.

فيما يعرف "أبو صبحي" أن زوجته حكت لـ"أم ميسر" عن هروب "ملك" ويوبخها ويتعارك معها.

من ناحية أخرى، يصارح "أبو ناصر"، "أبو شكري" بأنه يريد شراء حصته في الأرض، ولكن يقول له "أبو شكري" إنه لا يعرف شيئا عنها وإنه تنازل عن كل ورثه من أخيه الزعيم لـ"فخرية"، ويريد "أبو ناصر" مقايضة "عاصم" على نصيبه من الأرض، وفي طريق عودته للمنزل، ويطلق "البري" الرصاص على "أبو ناصر" فيلقى مصرعه.

وبعد موت "أبو ناصر"، تخاف عائلة "أبو سعيد" من توجيه لهم تهمة قتله، ويقول "كامل" إنه كان لا يريد قتل "أبو ناصر"، ولكنه كان يريد فقط قطع يده مثل ما فعل به.

وبعد ما قتل "البري"، "أبو ناصر"، يتخلص "عاصم بك" منه ويطلق عليه الرصاص، فيوصيه "البري" وهو يموت أن يقول لـ"نرجس" إنه كان يحبها وأن كل شيء فعله كان من أجلها.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.

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