الحلقة (25) من "فرح ليلى": انهيار "ليلى" بعد وفاة صديقتها "غادة"

كتب : سهيلة حامد منذ 55 دقيقة

في أحداث الحلقة (25) من مسلسل "فرح ليلى"، قال "نادر" لـ"باسم"، صديق "ليلى"، إنه كان متزوجا من "مي"، وهدده بالابتعاد عنها لأنه لازال يحبها، فأكد له "باسم" أن "مي" هي مجرد صديقة يساعدها في رسالتها فقط.

فيما استنكر "نادر" الطريقة التي تتعامل بها خطيبته "هاجر" مع الشباب في الجامعة، فوبخها على تصرفاتها وتركها.

ومن جانبه، سأل "باسم" صديقته "مي" عن حقيقة زواجها من "نادر"، وأخبرها بتهديده للابتعاد عنها.

من ناحية أخرى، خففت "ليلى" من آلام صديقتها "غادة" في المستشفى، وأكدت لها أن طفلها بخير، فأوصتها صديقتها بالزواج من "أدهم" لأنه يحبها.

وانتهت الحلقة بصدمة كبرى لـ"ليلى" وزوج "غادة" بوفاة زوجته، وظلوا يبكون بانهيار شديد، وعادت "ليلى" إلى منزلها تمزق في فستان الزفاف.