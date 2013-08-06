الحلقة (26) من "فرح ليلى": "فتحي" يتقرب إلى "هدى".. و"ليلى" ترتب موعد مقابلتهما

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "فرح ليلى"، ساءت الحالة النفسية لـ"ليلى" بعد وفاة صديقتها "غادة"، ووقفت شقيقتها إلى جانبها ونصحتها بالخروج من الحالة السيئة التي تعيشها.

واستأنفت "ليلى" عملها مرة أخرى، واتصلت بـ"أحمد"، زوج "غادة"، للخروج من حالة العزلة والحزن التي يعيشها وخففت عنه.

فيما طلب "أدهم" من "ليلى" السفر معه إلى الاسكندرية للبحث عن والدته ولقضاء يومها معه والخروج من حالة الحزن، لكنها رفضت لأنها في حالة مزاجية سيئة.

من ناحية أخرى، أبدى "فتحي"، جار "ليلى"، الاهتمام بـ"هدى" صديقتها، فرتبت لهم موعدا للتعرف على بعض، خاصة بعد أن لاحظت اهتمام من جانب "هدى" أيضًا.

مسلسل "فرح ليلى"، بطولة ليلى علوي وفراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج خالد الحجر.