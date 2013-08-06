الحلقة (26) من مسلسل "بدون ذكر أسماء": هند تعترف لسعيد بخيانتها له

كتب : شاهيستا شريف منذ 25 دقيقة

في أحداث الحلقة "السادسة والعشرون" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يقول النقيب نجيب لربيع الحلواني إن والده يريد أن يهد البيت ويبني عمارة ويعطيه 80 ألف جنيه حتى يخرج من البيت، لكن يرفض ويقول له إذا كان يريد طرده فيتم ذلك بالقانون. فيذهب مساعد النقيب نجيب لتكسير عربة البسبوسة لربيع الحلواني، ويذهب أحمد لتحرير محضر بالواقعة، ويقرر ربيع أن يتكلم بنفسه مع صاحب البيت.

ويتضح أن هناك مشروعا بين معتمد والشيخ عتبة، وأنه أعطى له كلمة بأن يزوجه من تغريد، فتقرر نوارة أن تقضي ليلة في بيت أهلها لإقناعهم.

يظهر في الصورة رجل الأعمال أدهم سليمان، الذي يريد إقامة حفل خليع ويقابل منسقة الحفلات اللبنانية "غادة الأمير". يتكبر أدهم على غادة ويهينها، ما يجعلها تريد الانتقام منه، فتتصل غادة بنجوى وتذهب وتتفق معها أن تسهل لها تصوير الحفل حتى يتم فضحه.

تتفق مبسوطة مع شوشا أن يُفهم نعناعة أنها مطلوبة في فرح، ويتفق مع الفرح على أن الفنانة والراقصة بدون مقبل مادي، وستدفع مبسوطة الأجر. بينما تعرف أصيلة من سلوى أن مبسوطة تعمل راقصة في ملهى بوسط البلد، وتطلب من رجب أن يحجز لهم تذاكر للذهاب ورؤيتها.

يتفق اللواء مجدي مع هند أن تتزوج من سعيد حتى ترثه، وعندما تسأل عن السبب يقول لها إنه خائن وسيتم قتله. تطلب هند مقابلة سعيد خارج المكتب، وتصارحه بمعرفتها خيانته وتعترف له أنها كانت جاسوسة عليه.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي وأحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.