أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (26) من "موجة حارة": "محسن" يعترف بتفاصيل مقتل فتاة مصعد البرج

Google+ Print
الحلقة (26) من "موجة حارة": "محسن" يعترف بتفاصيل مقتل فتاة مصعد البرج الحلقة (26) من "موجة حارة": "محسن" يعترف بتفاصيل مقتل فتاة مصعد البرج

كتب : شريف حسين منذ 14 دقيقة

في الحلقة (26) من مسلسل "موجة حارة"، وبعد أن تبادل "حمادة غزلان"، الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، وصديق عمره "محسن السواحلي"، الذي يلعب دوره الفنان مدحت صالح، ويرقد كلاهما في المستشفى بعد أن طعن "غزلان"، "السواحلي"، ويتم التحقيق معهما بواسطة المقدم "سيد العجاتي"، الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار.

ويتبادل "غزلان" و"السواحلي" الاتهامات بشأن قتل "هنية"، فتاة مصعد البرج الذي به شركة "حمادة غزلان"، حيث يؤكد "غزلان" أن "محسن" هو الذي قتلها، فيما يؤكد الأخير أن "غزلان" هو الذي قتلها، ويروي كلاهما قصصا من تأليفه للمقدم "سيد العجاتي".

وبعد ضغط "العجاتي" عليه، قرر "محسن" الاعتراف بكل شيء، وقال إن "هنية" قُتلت في فيلا "أبوسامر"، وكان "سامر" نجله في قبل الحادث بشهر، وتم طرده من الفندق الذي كان يقيم به لسوء سلوكه، وتوجه إلى فيلا والده في البرج، ولجأ لـ"محسن" لأن "حمادة غزلان" لن يوافق على إقامته بها.

وذهب "سامر" بالفعل إلى الفيلا، وكانت "هنية" تقيم بها بعدما هربت من المنزل الذي كانت تعمل به خادمة، فرأها "سامر" وأعجبته وقرر ممارسة الجنس معها، إلا أنها رفضت، فاعتدى عليها وقتلها، ووضعها في مصعد البرج بمساعدة "محسن السواحلي" الذي هرّبه من سلم خلفي للبرج.

يُذكر أن مسلسل "موجة حارة"، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهما بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها "حمادة غزلان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"