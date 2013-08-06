الحلقة (26) من "حائرات": استمرار التحقيق في قضية التزوير داخل المديرية

كتب : فاطمة النشابي منذ 9 دقائق

في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "حائرات"، استمر التحقيق في المديرية بشأن قضية التزوير التي حدثت، ويعاني "جهاد" من حالة من الخوف والتوتر بسبب التحقيق معه.

من ناحية أخرى، يسافر "هيثم" إلى دبي في مأمورية عمل سريعة، في حين بدأ "أبو صبحي" العمل في مصنع "أحمد"، ورأى "جلال" والده في أحد المطاعم الخاصة مع حبيبته، مما يصيب "أحمد" بحالة من التوتر.

جدير بالذكر أن فكرة المسلسل تتناول تجميع الأبطال في دائرة حكومية واحدة يعملون فيها كموظفين، فتُخلق المشاكل داخل العمل ليتم نقلها إلى البيوت بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.