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بالصور: جيني إسبر تستعدّ للعيد بـ "لوك" جريء تُزيّنه "جُمجمة"

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بالصور: جيني إسبر تستعدّ للعيد بـ "لوك" جريء تُزيّنه "جُمجمة" بالصور: جيني إسبر تستعدّ للعيد بـ "لوك" جريء تُزيّنه "جُمجمة"

نشرت الفنّانة السوريّة جيني إسبر عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك" صوراً تتضمّن أحدث إطلالاتها التي تستعدّ بها لعيد الفطر السعيد.
وتُطلّ إسبر بـ "لوك" جديد يظهرها بمظهر الأنثى القويّة الواثقة من نفسها. واختارت إسبر لإطلالتها الجديدة اللون الأسود، واكسسوارات تُزيّن المعصم والرأس من اللون الذهبيّ، فيما لفت الانتباه الجمجمة التي طُبعت على "القميص" الذي ارتدته تحت الجاكيت الجلد الأسود المُرصّع بالذهب.
وستقضي إسبر أيام العيد في بلدها سوريا، وتحديداً في مدينتها الساحليّة اللاذقية، برفقة زوجها وصغيرتها "سيندي".
يُشار إلى أنّ إسبر أطلّت هذا العام في مسلسل "صبايا5" فقط، بسبب ظروف حملها وولادتها التي لم تُتح لها الفرصة للمشاركة في أعمال أكثر.

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سيدتي