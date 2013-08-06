وزير القوى العاملة: تحديد قيمة علاوة القطاع الخاص عقب إجازة العيد

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، الثلاثاء، إنه اجتمع بممثلي أصحاب الأعمال والعمال، الإثنين، وذلك من أجل الاتفاق على قيمة علاوة القطاع الخاص، وأكد أنه تم الانتهاء من تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية، وسيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجالس إدارات ممثلي رجال الأعمال عليها عقب إجازة عيد الفطر. وأضاف «أبو عيطة»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه لن يتم الإعلان عن قيمة العلاوة حالياً نظراً ﻷن ممثلي رجال الأعمال طالبوا بعدم الإعلان عنها لحين الرجوع لمجالس إداراتهم، وسيتم عقد اجتماع آخر لهم مع ممثلي العمال في هذا الشأن. وفى شأن آخر قال الوزير إن اطلاق الحريات النقابية في مصر، خطوة على طريق طويل باعتبارها من أهم مكتسبات العمال من الثورة المجيدة، وأنه ملتزم بذلك أمام عمال مصر بكل انتماءاتهم النقابية. وأضاف خلال اجتماعه مع وكلاء وزارته أنه يقف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية، لما فيه مصلحة العمال في كل مواقع العمل والإنتاج، وأكد على أهمية تطوير آليات العمل داخل ديوان الوزارة والمديريات وربط جميع مكاتب العمل والتفتيش بديوان الوزارة لسرعة إنجاز الأعمال خاصة في عمليات التفتيش على المنشآت وإجراءات السلامة والصحة، باعتبارهما أهم آليات العمل بالوزارة، لارتباطهما المباشر بالعامل البشري. وطلب الوزير من وكلاء الوزارة ألا يؤدي التفاوض في المشكلات بين المستثمرين والعمال وسط توقف للعمل أو تعطيل للإنتاج، مع ضرورة تواجد مفتشي العمل بالمواقع للتعرف على المشكلات العمالية ووضع حلول سريعة لها. واستعرض «أبو عيطة» مع مسؤولي الوزارة المشكلات المتعلقة بإجراءات العمل الخاصة، وقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة دائمة الانعقاد للنظر في المشكلات العمالية الصعبة والتي تتطلب مزيداً من الاتصالات سواء بالمحافظين أو رؤساء الشركات القابضة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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