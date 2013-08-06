تقرير – فان بيرسي يتصدر قائمة أكثر 10 قمصان مبيعا في إنجلترا.. وبيل غير موجود

تصدر روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد قائمة أكثر القمصان مبيعا بين جماهير إنجلترا موسم 2012-2013.

وعقب موسم واحد فقط قضاه مع مانشستر بعد انتقاله من أرسنال، بات فان بيرسي أشهر لاعبي الدوري الإنجليزي بعدما قاد الشياطين الحمر للتتويج بالدوري.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فان بيرسي تصدر قائمة أكثر 10 قمصان مبيعا بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

وجاء أول ثلاثة لاعبين في القائمة التي أعدتها الصحيفة الإنجليزية من صفوف مانشستر حيث جاء بعد فان بيرسي، واين روني في المركز الثاني وشينجي كاجاوا ثالثا.

وحل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي رابعا، وجاء فرناندو توريس مهاجم تشيلسي في المرتبة الخامسة.

فيما لم يظهر الويلزي جارث بيل جناح توتنام وهدف ريال مدريد في القائمة، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وربما يكون التقرير محبطا لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي ذكرت تقارير صحفية موافقته على دفع 120 مليون يورو لضم بيل على أمل تحقيق عوائد مالية كبيرة من بيع قمصانه.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

1- فان بيرسي ( مانشستر )

2- روني ( مانشستر )

3- كاجاوا ( مانشستر )

4- أجويرو ( سيتي )

5- توريس ( تشيلسي )

6- إدين آزار ( تشيلسي )

7- لويس سواريز ( ليفربول )

8- جاك ويلشير ( أرسنال )

9- أليكس شامبرلين ( أرسنال )

10- سانتي كازورلا ( أرسنال )