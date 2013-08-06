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رونالدينيو لا يفكر في بشكتاش

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رونالدينيو لا يفكر في بشكتاش رونالدينيو لا يفكر في بشكتاش

نفى الساحر البرازيلي رونالدينيو نجم أتليتكو مينيرو تقارير رحيله إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقاد رونالدينيو فريقه للتتويج بأول بطولة كأس ليبرتادوريس في تاريخه، ليشارك في مونديال الأندية بالمغرب ديسمبر المقبل.

ويرتبط رونالدينيو -33 عاما- بعقد مع أتليتكو مينيرو ينتهي بنهاية العام الجاري، إلا أن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لبشكتاش أكد اهتمامه بساحر برشلونة وميلان.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "لا أفكر مطلقا في الرحيل عن فريقي، فأنا أشعر بالسعادة هنا".

وتابع "رحلة أخي إلى تركيا كانت لشان آخر، ولكن الناس بدأت في تخمين أشياء خاطئة، فأنا سعيد جدا في مينيرو".

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