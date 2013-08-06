«الصحة»: حليب الأطفال سليم وآمن

| كتب ناصر الفرحان |
> أكد مراقب التسجيل والافراج في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة رامي بهبهاني أن حليب الأطفال في الكويت «سليم وصالح للاستخدام وغير ملوث».
> وتصريح بهبهاني لـ«الراي» جاء بخصوص ما يتعلق بسحب عدد من تشغيلات حليب الأطفال الملوث (سيميلاك غين بلص رقم 3) من عمر سنة الى 3 سنوات والمصنعة في نيوزيلندا من أسواق السعودية، وذلك بسبب خطأ في التصنيع لعدد من التشغيلات أدى الى تلوث الحليب وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، حيث طمأن الى أن «تشغيلات الحليب الملوثة لم تصل الى الكويت، وأن مواقع تصنيع حليب (سيميلاك) التابعة لشركة (ابوت) المسجلة بالكويت بادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية فقط، مواقع معتمدة لدى وزارة الصحة وتطبق أسس ممارسة التصنيع الجيد».
> وأشار بهبهاني الى «الدور الكبير الذي تقوم به ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، بالتعاون مع ادارة المختبرات الطبية في وزارة الصحة ومختبرات البلدية، بتحليل جميع شحنات حليب الأطفال والأغذية الخاصة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية من ناحية الجودة وسلامة هذه المستحضرات».
> وأكد بهبهاني أن «الادارة تتابع بصفة مستمرة أي سحب أو تحذير لأي مستحضر دوائي أو تركيبة غذائية خاصة، وذلك للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين في الكويت».