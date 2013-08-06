تهنئة للأمير وولي العهد بالعيد من سالم العلي ومشعل الأحمد

تقدم سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده، وإلى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة عيد الفطر، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

> وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي، وفي لفتة إنسانية من سموه، أصدر الشيخ مشعل الأحمد قراراً بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا، اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر.