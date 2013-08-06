أمهات وزوجات العسكريين: قرار الأمير أجمل هدية لنا في العيد

| كتب فراس نايف |

>أعلنت مجموعة من الكويتيات عن إقامة حفل بمناسبة عودة أبنائهن وأزواجهن العسكريين المسرحين بقرار من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي أعلنه وزير الدفاع خالد الجراح أمس. وأهدين الحفل الى سمو الأمير ولولي عهده الأمين ولرئيس مجلس الوزراء، مؤكدات أن قرار سمو الأمير بعودة المسرحين أثلج صدورنا، ويعتبر أجمل «عيدية» تلقينها. وأكدن لـ«لراي» انه ليس بغريب على سموه بلفتته الكريمة لأبنائه وبناته فهو الملاذ لنا بعد الله عز وجل، ولن يبخل علينا بشيء، مبينات ان بعضهن استقبلن خبر العودة باليباب والأهازيج، وسط فرحة عارمة من أبناء وبنات العسكريين. وأكدت المواطنة حمدة الشمري والدة أحد المسرحين، أن خبر عودة أبناء العسكريين هو أجمل عيدية تلقيتها، مبينة أن سمو الأمير حريص على راحة أبنائه وبناته فهو ملاذنا بعد الله ووالد الجميع، متوجهة بالشكر لسموه ولولي عهده الأمين، ولرئيس مجلس الوزراء، ولجميع الشعب الكويتي معلنة عن إقامة حفل بمناسبة عودة المسرحين، بالتعاون مع مجموعة من المواطنات المسرح أزواجهن وأبنائهن. من جانبها، بينت المواطنة حنان العنزي زوجة أحد المسرحين، أن خبر عودة زوجها للسلك العسكري أثلج صدورنا جميعا، متوجهة بالشكر الجزيل لسمو الأمير على لفتته الكريمة بعودة العسكريين المسرحين، متمنية ان تدوم الصحة والعافية على الكويت وشعبها.