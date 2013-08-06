بالفيديو – صلاح يصافح لاعبي مكابي بقبضة يده

بعد الجدل الذي أثير في مباراة الذهاب، التقطت عدسات الكاميرا اللاعب المصري محمد صلاح نجم بازل وهو يصافح لاعبي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

خلال مباراة الذهاب، ظهر تقرير يتهم صلاح بتفادي لحظة مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب.

وفي جولة الإياب، ذهب صلاح مع رفاقه لمصافحة لاعبي مكابي تل أبيب قبل انطلاق المباراة التي تقام في المرحلة التمهيدية الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وحرص صلاح على غلق قبضته وهو يصدمها بلاعبي تل أبيب أثناء تبادل التحية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بازل بهدف دون رد صنعه المصري الدولي محمد صلاح.

ويلعب صلاح أساسيا في جولة الإياب، ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

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