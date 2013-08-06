محمد عساف نجم صيف البحرين هذا العام

قرّرت إدارة مهرجان صيف البحرين أن يكون النجم الفلسطينيّ، الذي انطلق من رحم مخيّم غزة، محمد عساف، والذي وصل إلى عالم الشهرة من أوسع أبوابه، من خلال فوزه في الموسم الثاني من برنامج المواهب "محبوب العرب" على قناة "أم بي سي"، نجم مهرجان صيف البحرين إلى جانب المتألقة والمبدعة الفنانة ماجدة الرومي .

وأشار أحد أعضاء إدارة المهرجان لـ "سيدتي" أنّ صيف البحرين الذي يستضيف الرومي للمرّة الثانية للغناء في قلعة "عراد" التاريخيّة في المحرق، قرر بإجماع إدارته دعوة عساف الذي أدهش لجنة التحكيم والمشاهدين من المحيط إلى الخليج بأدائه المتمكّن والكاريزما القويّة التي يتحلّى بها، مستعيداً بصوته ومظهره ذكريات جميلة لأسطورة الغناء العربي عبدالحليم حافظ، وذلك في أحد أهمّ فعاليات المهرجان في أحد مساءات شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف المتحدّث باسم المهرجان أنّ حفلة هذا الشاب الفلسطينيّ الصاعد بسرعة الصاروخ في فضاء الغناء العربيّ في مهرجان صيف البحرين 2013 هي من أوّل حفلاته التي يتوقع أن يحضرها آلاف من البحرينيين، إلى جانب الجاليات الفلسطينيّة بالسعوديّة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنّ الحفلة ستحظى بالطابع والحضور الشبابيّ، إذ يتوقّع من "العساف" أن يُطرب خلاله آذان محبّيه بصوته الشجيّ وبأغنيات من كلاسيكيّات الطرب العربيّ الأصيل وقصائد العشق والموسيقى العربيّة والمصريّة.

ويتوقع أن يتمّ استقبال النجم محمد عساف استقبالاً حافلاً تُشارك فيه السفارة الفلسطينيّة في المنامة، ليؤدّي في وقت لاحق عدداً من الأغاني الفلسطينيّة، وفي مقدّمها الأغنية التي أطلقته لأوّل مرّة "الكوفية" وعدد من الأغاني التراثيّة.

وهمست بعض المصادر لـ "سيدتي" بأنّ العسّاف سيحظى خلال مشاركته في صيف البحرين بتكريم ذي مستوى عالٍ جدّاً، قد يكون تكريماً ملكيّاً .