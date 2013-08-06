دراسة: السمنة أكثر شيوعاً بين الأطفال لتناولهم المشروبات الغازية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد العادات الغذائية الخاطئة، ودورها فى رفع خطر الإصابة بالسمنة، أحد أكثر اضطرابات التمثيل الغذائى شيوعا، والتى انتشرت بشكل مخيف فى الآونة الأخيرة.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الصغار فى مرحلة ما قبل التعليم الأساسى، والذين يتناولون المشروبات السكرية بانتظام يرتفع بشكل كبير خطر إصابتهم بفرط الوزن والسمنة، وأن هذا المرض الشائع منتشر بشكل كبير بين الأطفال الصغار نتيجة للإفراط فى تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية.

وشملت الدراسة 9600 طفل، يتراوح أعمارهم ما بين عامين وخمسة أعوام، وكشفت النتائج أن الأطفال الذين يتناولون 225 مل من المشروبات السكرية بشكل يومى منتظم يرتفع مقياس مؤشر كتلة الجسم "BMI" الخاص بهم، ويرتفع خطر إصابتهم بفرط الوزن والسمنة، وكما تقل فرص تناولهم للألبان ومشاهدة التليفزيون بشكل أكبر.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Pediatrics"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر أغسطس الجارى.