أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5نصائح تجنبك الإصابة بخشونة المفاصل

Google+ Print
5نصائح تجنبك الإصابة بخشونة المفاصل 5نصائح تجنبك الإصابة بخشونة المفاصل

أكد الدكتور بهاء على قرنة أستاذ جراحة العظام بطب الأزهر، أن المفاصل تتأثر بالخشونة بشكل كبير ويعتبر مفصل الركبة ومفاصل الحوض أكثر تأثرا فى ولكن فى الدول العربية مفصل الركبة هى أكثر المفاصل تأثرا بخشونة المفاصل وهناك نوعين من خشونة المفاصل خشونة أولية وهى تحدث لكل الناس نتيجة التقدم فى السن وهى تحدث فوق سن الـ 60 عاما نتيجة تآكل المادة الغضروفية مع التقدم فى السن وعدم تعويضها .

وقال كل ثلاثة أشخاص يوجد شخص بينهم يشتكى منها وتزداد هذه الشكوى مع التقدم فى السن، أما الخشونة الثانوية فهى خشونة تحدث فى الركبة نتيجة وجود أسباب خارجية تؤثر على ميكانيكية الركبة، مثل إصابات الملاعب التى تؤدى إلى تهتك فى الغضاريف الداخلية للركبة أو تهتك الرباط الصليبى، وهناك أسباب أخرى مثل وجود تشوهات فى الركبة مثل تحدب الركبة إلى الخارج أو إلى الداخل أو وجود إصابات متكررة للركبة أو التهابات ميكروبية أو وجود التهابات، مثل مرض الروماتويد الذى يؤثر على الغشاء السينوزى للركبة، مما يؤدى إلى تآكل المادة الغضروفية المبطنة للركبة، ويؤدى إلى حدوث خشونة.

ولكن كيف نتجنب زيادة خشونة الركبة؟

أجاب الدكتور بهاء، ناصحا بعدم صعود السلم بكثرة وعدم الوقوف لفترات طويلة والتحميل عليها وعدم ثنى الركبة بدرجة كبيرة مثل الجلوس على مقاعد منخفضة مثل كراسى "الفوتيه "مع تجنب زيادة الوزن، فإذا كان المريض يعانى من بعض الأمراض السابق ذكرها فعليه علاجها حتى لا تؤثر على المادة الغضروفية بالركبة، ومن أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الخشونة زيادة الوزن، وأمراض التمثيل الغذائى مثل هشاشة العظام والنقرس حيث إنه يؤدى إلى تآكل فى المادة الغضروفية.

وأشار إلى أن العلاج ينقسم إلى علاج وقائى ويكون بعدم زيادة الوزن وتجنب الإصابات المتكررة بالركبة وتقوية عضلات ما حول المفصل وممارسة الرياضة، وتجنب الأحمال الثقيلة والتى تؤثر على الركبة.

وعلاج تحفظى دوائى، يشمل اتباع النصائح الطبية بتغيير نمط الحياة وعدم الجلوس القرفصاء أو التربيع لفترات طويلة واستخدام بعض الدهانات والكمادات الدافئة على الركبة واستخدام بعض الأدوية المضادة للالتهابات الروماتيزمية، وقد تستخدم الحقن الموضعية فى المفصل وعمل علاج طبيعى لتقوية عضلات حول المفصل نفسه، واستخدام أدوات مساعدة لتقليل الأحمال على المفصل واستخدام بعض الأجهزة التعويضية.

كما يوجد علاج جراحى، يشمل استخدام المناظير الجراحية لتنظير الركبة وإزالة الأجسام الغريبة، وهناك علاجات أخرى تتمثل فى جراحات تعديل تقوس الساقين وفى الحالات المتقدمة من المرض يتم استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعى، حيث لا يستطيع المريض المشى بسبب الآلام المبرحة، وتآكل المفصل وعدم ثباته وعدم القدرة على الحركة.

ونصح دكتور بهاء بعدم ثنى الركبة وتجنب الوقوف والجلوس الخاطئ وتجنب ركوب الدراجات لفترات طويلة وعدم زيادة الوزن وارتداء أحذية مناسبة لينة، واستخدام الأجهزة التعويضية للمساعدة فى التحميل على الركبة والمشى بانتظام يوميا، وإجراء بعض التمرينات لتقوية العضلات حول الركبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"