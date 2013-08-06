5نصائح تجنبك الإصابة بخشونة المفاصل

أكد الدكتور بهاء على قرنة أستاذ جراحة العظام بطب الأزهر، أن المفاصل تتأثر بالخشونة بشكل كبير ويعتبر مفصل الركبة ومفاصل الحوض أكثر تأثرا فى مصر ولكن فى الدول العربية مفصل الركبة هى أكثر المفاصل تأثرا بخشونة المفاصل وهناك نوعين من خشونة المفاصل خشونة أولية وهى تحدث لكل الناس نتيجة التقدم فى السن وهى تحدث فوق سن الـ 60 عاما نتيجة تآكل المادة الغضروفية مع التقدم فى السن وعدم تعويضها .

وقال كل ثلاثة أشخاص يوجد شخص بينهم يشتكى منها وتزداد هذه الشكوى مع التقدم فى السن، أما الخشونة الثانوية فهى خشونة تحدث فى الركبة نتيجة وجود أسباب خارجية تؤثر على ميكانيكية الركبة، مثل إصابات الملاعب التى تؤدى إلى تهتك فى الغضاريف الداخلية للركبة أو تهتك الرباط الصليبى، وهناك أسباب أخرى مثل وجود تشوهات فى الركبة مثل تحدب الركبة إلى الخارج أو إلى الداخل أو وجود إصابات متكررة للركبة أو التهابات ميكروبية أو وجود التهابات، مثل مرض الروماتويد الذى يؤثر على الغشاء السينوزى للركبة، مما يؤدى إلى تآكل المادة الغضروفية المبطنة للركبة، ويؤدى إلى حدوث خشونة.

ولكن كيف نتجنب زيادة خشونة الركبة؟

أجاب الدكتور بهاء، ناصحا بعدم صعود السلم بكثرة وعدم الوقوف لفترات طويلة والتحميل عليها وعدم ثنى الركبة بدرجة كبيرة مثل الجلوس على مقاعد منخفضة مثل كراسى "الفوتيه "مع تجنب زيادة الوزن، فإذا كان المريض يعانى من بعض الأمراض السابق ذكرها فعليه علاجها حتى لا تؤثر على المادة الغضروفية بالركبة، ومن أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الخشونة زيادة الوزن، وأمراض التمثيل الغذائى مثل هشاشة العظام والنقرس حيث إنه يؤدى إلى تآكل فى المادة الغضروفية.

وأشار إلى أن العلاج ينقسم إلى علاج وقائى ويكون بعدم زيادة الوزن وتجنب الإصابات المتكررة بالركبة وتقوية عضلات ما حول المفصل وممارسة الرياضة، وتجنب الأحمال الثقيلة والتى تؤثر على الركبة.

وعلاج تحفظى دوائى، يشمل اتباع النصائح الطبية بتغيير نمط الحياة وعدم الجلوس القرفصاء أو التربيع لفترات طويلة واستخدام بعض الدهانات والكمادات الدافئة على الركبة واستخدام بعض الأدوية المضادة للالتهابات الروماتيزمية، وقد تستخدم الحقن الموضعية فى المفصل وعمل علاج طبيعى لتقوية عضلات حول المفصل نفسه، واستخدام أدوات مساعدة لتقليل الأحمال على المفصل واستخدام بعض الأجهزة التعويضية.

كما يوجد علاج جراحى، يشمل استخدام المناظير الجراحية لتنظير الركبة وإزالة الأجسام الغريبة، وهناك علاجات أخرى تتمثل فى جراحات تعديل تقوس الساقين وفى الحالات المتقدمة من المرض يتم استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعى، حيث لا يستطيع المريض المشى بسبب الآلام المبرحة، وتآكل المفصل وعدم ثباته وعدم القدرة على الحركة.

ونصح دكتور بهاء بعدم ثنى الركبة وتجنب الوقوف والجلوس الخاطئ وتجنب ركوب الدراجات لفترات طويلة وعدم زيادة الوزن وارتداء أحذية مناسبة لينة، واستخدام الأجهزة التعويضية للمساعدة فى التحميل على الركبة والمشى بانتظام يوميا، وإجراء بعض التمرينات لتقوية العضلات حول الركبة.