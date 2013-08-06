صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر دليلاً للمتعافين وأسرهم

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى دليلاً إرشادياً جديدا للمتعافين من مرض الإدمان وأسرهم، تحت عنوان "حوار مع صديقى المدمن المتعافى".

ويوثق هذا الدليل الجديد الذى أعده د. ممدوح عقل حواراً حياً

> مع أيمن الترك، وهو المتعافى من مرض الإدمان وذلك من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وهو (16023).

ويعكس الدكتور ممدوح عقل من خلال هذا الحوار مع المدمن المتعافى التجارب العلاجية والإنسانية التى مرت على المتعافى، بدءاً من اتخاذ قراره بالعلاج والإقلاع عن الإدمان مروراً بعملية التأهيل النفسى والاجتماعى والسلوكى، والصعوبات التى واجهها خلال رحلة الإقلاع عن الإدمان.

كما يظهر أيضا دكتور ممدوح عقل التحولات الاجتماعية التى مر بها فى هذه الفترة وحتى وصل "أيمن" إلى مرحلة القبول الاجتماعى سواء من الأسرة والمجتمع، ثم وصوله إلى مرحلة الشفاء التام ورغبته فى مساعدة غيرة من المرضى والانضمام إلى فريق العمل لتأهيل المدنين ومساندة مرضى الإدمان.

ويذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان هو "16023" يستقبل مئات الاتصالات اليومية لاستقبال وعلاج المدنين بالمجان، كما يحتفظ على معلومات المتصل بسرية تامة.

كما يسعى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى إلى التواصل مع المتعافين من الإدمان بعد علاجهم للتأكد من عدم عودتهم للإدمان والانتكاسة مرة أخرى لهم.

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