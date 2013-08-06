أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر دليلاً للمتعافين وأسرهم

Google+ Print
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر دليلاً للمتعافين وأسرهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصدر دليلاً للمتعافين وأسرهم

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى دليلاً إرشادياً جديدا للمتعافين من مرض الإدمان وأسرهم، تحت عنوان "حوار مع صديقى المدمن المتعافى".

ويوثق هذا الدليل الجديد الذى أعده د. ممدوح عقل حواراً حياً
> مع أيمن الترك، وهو المتعافى من مرض الإدمان وذلك من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وهو (16023).

ويعكس الدكتور ممدوح عقل من خلال هذا الحوار مع المدمن المتعافى التجارب العلاجية والإنسانية التى مرت على المتعافى، بدءاً من اتخاذ قراره بالعلاج والإقلاع عن الإدمان مروراً بعملية التأهيل النفسى والاجتماعى والسلوكى، والصعوبات التى واجهها خلال رحلة الإقلاع عن الإدمان.

كما يظهر أيضا دكتور ممدوح عقل التحولات الاجتماعية التى مر بها فى هذه الفترة وحتى وصل "أيمن" إلى مرحلة القبول الاجتماعى سواء من الأسرة والمجتمع، ثم وصوله إلى مرحلة الشفاء التام ورغبته فى مساعدة غيرة من المرضى والانضمام إلى فريق العمل لتأهيل المدنين ومساندة مرضى الإدمان.

ويذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان هو "16023" يستقبل مئات الاتصالات اليومية لاستقبال وعلاج المدنين بالمجان، كما يحتفظ على معلومات المتصل بسرية تامة.

كما يسعى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى إلى التواصل مع المتعافين من الإدمان بعد علاجهم للتأكد من عدم عودتهم للإدمان والانتكاسة مرة أخرى لهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365