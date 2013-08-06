دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى الحد من الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كامبردج البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الرضاعة الطبيعية، وأحد فوائدها الهامة على صحة الأمهات المرضعات.

وأشار الباحثون أن الرضاعة الطبيعية لها تأثيرات حيوية رائعة على الأم ويحميها من مرض الزهايمر، حيث كشفت النتائج أنه يساهم فى استعادة ما يعرف بتحمل هرمون الأنسولين لوضعه الطبيعى واستعادة قدرته على خفض مستوى الجلوكوز بالدم، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية، وخاصة أن هرمون الأنسولين ينخفض تأثيره بشكل ملحوظ خلال الحمل.

وتابع الباحثون أن الرضاعة الطبيعية تقلل بشكل ملحوظ من مقاومة هرمون الأنسولين، وتساهم أيضاً فى الحد من فرص الإصابة بمرض الزهايمر، والذى يتميز بحدوث مقاومة للأنسولين ولكن داخل المخ، وأكدت النتائج وجود علاقة قوية وواضحة بين الرضاعة الطبيعية والحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية كلما انخفضت هذه المخاطر.

وقد تساهم هذه النتائج بشكل كبير كما أكد الباحثون على تشجيع الأمهات لرضاعة أطفالهم طبيعياً والابتعاد عن الرضاعة الصناعية، نظراً للفوائد التى سيجنونها فى النهاية، بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة على صحة الأطفال الرضع.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Journal of Alzheimer's Disease"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر أغسطس الجارى.