الأهلي يطلب ترك 3 لاعبين من 8 لمنتخب مصر أمام أوغندا

يطلب الجهاز الفني للأهلي السماح لثلاثة لاعبين فقط بالانضمام لمنتخب مصر الذي يستعد لملاقاة أوغندا وديا يوم الأربعاء بعد المقبل.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضمن الأجندة الدولية يوم 14 أغسطس الجاري أمام أوغندا استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 سبتمبر المقبل.

بينما يحل الأهلي ضيفا على ليوبار في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 16، 17، 18 أغسطس الجاري.

وكان منتخب مصر قد أعلن عن اختيار ثمانية لاعبين من الأهلي وهم شريف إكرامي ومسعد عوض ووائل جمعة وأحمد شديد قناوي وأحمد فتحي ورامي ربيعة وحسام عاشور ومحمد أبو تريكة.

واستقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي على ترك الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور ومسعد عوض فقط، وذلك بسبب إيقاف فتحي وعاشور، وعدم قيد عوض إفريقيا.

فقد نال فتحي وعاشور الإنذار الثاني في مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ليتأكد غيابهما عن مباراة ليوبار في الجولة المقبلة.