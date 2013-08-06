انفجار سيارة فى بنغازى يسفر عن قتيل

قتل شخص الثلاثاء لدى انفجار سيارته فى مدينة بنغازى (شرق) فيما تواجه ليبيا اضطرابا أمنيا متواصلا، كما أعلن مسئول أمنى لوكالة فرانس برس، وقال العقيد محمد الحجازى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فى ثانية المدن الليبية "قتل أحمد على الورفلى فى الساعة 11,00 بالتوقيت المحلى الثلاثاء لدى انفجار عبوة كانت موضوعة تحت سيارته"، موضحا أنه مدنى، وأضاف أن "الانفجار كان قويا جدا وأن جثة القتيل قد تفحمت بالكامل"، مشيرا إلى أن "عملية التعرف إليه فى المستشفى قد استغرقت أكثر من ساعة".

وأوضح المتحدث أن "العناصر الأولية للتحقيق تفيد أن ما حصل يندرج فى إطار تسوية الحسابات"، ومنذ أشهر تشهد بنغازى مهد الثورة الليبية، وتيرة انفجارات واعتداءات وهجمات تستهدف فى المقام الأول أجهزة الأمن، فيما تواجه السلطات الانتقالية صعوبة فى بسط الأمن وفرض النظام وتشكيل أجهزة أمنية وجيش محترف، وقد تكثفت أعمال العنف هذه فى الفترة الأخيرة لدى اغتيال المحامى والناشط السياسى عبد السلام المسمارى فى 27 يوليو وعدد كبير من ضباط الشرطة والجيش.