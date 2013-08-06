وزيرة الصحة توجه بتشكيل لجان للأزمات والشكاوى بكل محافظة

وزيرة الصحة توجه بتشكيل لجنة للأزمات وأخرى للشكاوى بكل محافظة عقدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ، إجتماعا اليوم بمديرى الشئون الصحية بالمحافظات .وأكدت خلاله على أهمية الفترة الحالية وأهمية وضوح الرؤية وتضافر الجهود على جميع المستويات.

وقالت وزيرة الصحة ان رؤية الوزارة فى الفترة القادمة تتلخص فى توفير رعاية صحية تراعى الإنصاف والكفاءة وتعتمد على تبنى خطة قومية للإرتقاء بالمنظومة الصحية.

> وقد ناقشت الدكتوره مها الرباط وزيرة الصحة خلال أول إجتماع لها بمديرى الشئون الصحية بالمحافظات ، فكرة تقسيم المحافظات إلى مناطق إدارية تتكامل مع بعضها البعض فى الخدمات الصحية وذلك من خلال تفعيل قطاع شئون الأقاليم.

> كما شددت أيضا على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى فى القطاع الصحى وذلك حتى تتكامل الخدمات الصحية المقدمة.

> وأكدت وزيرة الصحة على أهمية الإعتماد على الشباب وتكوين كوادر شبابية قادرة على المشاركة فى صنع القرار من خلال تقوية وتطوير النظم الإدارية بما يضمن الإستمرارية فى تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية.

> واشارت الرباط إلى أهمية تطبيق برامج الجودة والتركيز على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى رفع مستوى العاملين من خلال خطط التدريب التى تتم من واقع الإحتياجات التدريبية الفعلية.

> ووجهت وزيرة الصحة والسكان مديرى الشئون الصحية بالمحافظات إلى ضرورة تشكيل لجنة للأزمات بكل محافظة ، كما طالبتهم بتشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتظلمات لرفع المعاناة عن المواطنين.

> وأكدت وزيرة الصحة على أهمية الثقافة الصحية وتفعيل إداراتها بجميع المديريات ، كما أعلنت عن تفعيل المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيلة وأهمية دورة فى رسم السياسات الصحية، مشيرة إلى ان الوزارة بصدد عمل الخطة القومية للصحة.

> وقالت وزيرة الصحة انه سيتم تفعيل دور المجلس القومى للسكان للمساهمة فى علاج المشكلة السكانية ووضع الرؤى الخاصة بها.

> وأشارت إلى انه سيتم دراسة الصناديق الخاصة وبنود الصرف بها واللوائح المنظمة للصرف مع الإلتزام بالشفافية الكاملة. وأضافت انه سيتم مراجعة سياسات التكليف والنيابات والتدريب وذلك لتحقيق طموحات الأطباء والأرتقاء بالمستوى العلمى لهم.

> كما أوصت بعمل مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للجامعات لتعظيم الإستفادة والتعاون مع المستشفيات الجامعية.