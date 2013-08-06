محمد بن زايد يأمر بتوزيع 1326 مسكنا للمواطنين بالفلاح السكنية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع 1326 مسكنا حكوميا من المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الفلاح السكنية في أبوظبي على المستفيدين الذين اعتمدت اسماؤهم مؤخرا.



> وتضم مدينة الفلاح السكنية بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية وفق أرقى معايير الجودة والاستدامة وبما يواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الدولة .



> ويضم المشروع الذي يتم تنفيذه على مراحل 4857 فيلا ومجموعة من المرافق موزعة على 5 احياء لكل منها مرافق عامة تضم مساجد ومدارس وخدمات مجتمعية اخرى.



> وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة ماضية في تنفيذ رؤيتها بشأن الاهتمام والعناية بالمواطن وتوفير كافة المتطلبات الحياتية والمعيشية له باعتبار الثروة البشرية هي أغلى ما تملكه دولة الامارات.



> ووجه سموه بالغ الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على توجيهاته في اطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن وحرص صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعته المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين وتأمين المسكن الملائم للأسرة الاماراتية ..مشيرا سموه الى ان هذه التوجيهات هي امتداد لنهج بدأه المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في جعل المواطن الاماراتي محور اهتمامه و أولوياته من أجل ان يحيا حياة كريمة وسعيدة .



> ويعد مشروع مدينة الفلاح السكني المتكامل جزءا من مبادرات مشاريع مساكن المواطنين التي أطلقتها حكومة ابوظبي عام 2010 والتي تهدف إلى تطوير خيارات سكنية متنوعة للأجيال القادمة تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية .



> ويتميز المشروع بتصاميم معمارية مبتكرة تتماشى مع نمط الحياة الأسرية للمواطنين الإماراتيين ويسهم في تقوية الروابط الاجتماعية من خلال المنتزهات والساحات التي تتخلل المرافق السكنية والتجارية والترفيهية للمشروع حيث تتكون التصاميم من ثلاثة أنماط معمارية تجمع النمط الحديث مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بطابع التراث المحلي.

>