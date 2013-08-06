محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بعيد الفطر

بعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث سمو ولي عهد أبوظبي برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفظهم الله ونواب الحكام وأولياء العهود .. كما هنأ سموه شعب الامارات الوفي بهذه المناسبة المباركة.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد.