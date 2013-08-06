مجدى حجازى وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية

المنصورة ـــ محمد طاهر منذ 1 ساعة 12 دقيقة

أنهت الدكتورة مها الرباط - وزيرة الصحة والسكان - الخلاف القائم على منصب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإصدارها القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2013 بانتداب الدكتور مجدي حجازي كوكيل لوزارة الصحة بالدقهلية.

وكانت مديرية الصحة بالدقهلية قد عينت لها وكيلين الأول: الدكتور راجح رضوان الذي تم ندبه في مارس الماضي من قبل الوزير السابق، والآخر الدكتور عبد الوهاب سليمان الذي قام اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية السابق بتعيينه نظرًا لأقدميته.

> الجدير بالذكر أن الدكتور مجدي حجازي كان مدير عام الطب العلاجي بمحافظة الدقهلية الذي سبق وأن كرمته وزارة التنمية الإدارية باعتباره الطبيب المثالي على مستوى وزارة الصحة، ثم مدير مديرية الشئون الصحية، ثم وكيلًا للوزارة بأسوان سابقًا.

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