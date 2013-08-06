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"الضرائب" تحيل ملفات دخل "مصر المقاصة" إلى مأمورية الشركات المساهمة

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"الضرائب" تحيل ملفات دخل "مصر المقاصة" إلى مأمورية الشركات المساهمة "الضرائب" تحيل ملفات دخل "مصر المقاصة" إلى مأمورية الشركات المساهمة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قراراً بإحالة ملفات الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة الخاصة بشركة للمقاصة والإيداع والقيد المركزى من المركز الضريبى لكبار الممولين إلى مأمورية الاختصاص السابقة كالآتى: رقم الملف (159/168) مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.

وأضاف القرار الصادر فى 24 من يوليو الماضى، أن يحال الملف المذكور بالمادة الأولى بحالته التى يوجد بها فى تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى مأمورية الاختصاص المحال إليها الملف اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لهذا الملف بالحالة التى أحيل بها.

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مصر 365

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