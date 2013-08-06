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عمرو موسى يستقبل الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر

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عمرو موسى يستقبل الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر عمرو موسى يستقبل الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر

استقبل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بمكتبه اليوم الثلاثاء السفير محمد الدايرى الممثل الإقليمى للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر، حيث دار الحديث حول بعض المشكلات التى تواجه اللاجئين السوريين بالتحديد فى خاصة بعد تطورات الوضع بعد ٣٠ يونيو.

وأكد بيان صادر عن مكتب موسى أن السفير محمد الدايري أكد خلال اللقاء على أن الكثير من التحالفات الخاصة بشئون اللاجئين تبرأت من الشائعات والأقاويل التي طالتهم بأنهم ضد الثورة المصرية أو عزل النظام الإخواني..كما أوضح أن اللاجئين العرب مع الثورة المصرية قلبا وقالبا ويتطلعون إليها بأمل ويحتاجون من المصريين طمأنتهم على وضع لاجئي سوريا بمصر.

واتفق الطرفان على أن مختلف أطياف المجتمع المصري تعتبر السوريين جزءا أصيلاً من الكيان العربي وتحترم أوضاعهم الصعبة وستظل مصر محتضنة لكل عربي.

ونقل موسى الشعور العام للمصريين الذي يحترم ويقدر الشعب السوري والمعبر عن موقع مصر التاريخي في قلب الأمة العربية..مؤكداً على أن مصر ستظل تفتح أذرعها لكل أشقائنا.

وفى نهاية اللقاء..طلب السفير الدايري من موسى تبنى مبادرة لشرح حقيقة موقف اللاجئين العرب من الثورة المصرية في مختلف وسائل الإعلام وللتأكيد على أنهم يدعمون إرادة الشعب ويحترمونها ويقفون مع هذه الثورة.

أ  ش  أ

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