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“محامون ضد الإنقلاب “بالفيوم تندد بإحتجاز 25 من مؤيدى مرسى

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“محامون ضد الإنقلاب “بالفيوم تندد بإحتجاز 25 من مؤيدى مرسى “محامون ضد الإنقلاب “بالفيوم تندد بإحتجاز 25 من مؤيدى مرسى

نظمت حركة ” محامون ضد الإنقلاب ”  مؤتمراً صحفياً  اليوم أمام مجمع محاكم الفيوم لتأكيد رفضهم لما وصفوه بالإنقلاب العسكري وللتنديد باحتجاز 25 من مؤيدي الشرعية والرئيس مرسي بالمحافظة .

وأدانت الحركة ما أسمته الانقلاب الغاشم علي سلطة الرئيس الشرعي , والذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ , وتطلعوا لإنكساره القريب وعودة الشرعية للبلاد .

مرددين ” الهتافات من بينها المحامين قالوها قوية .. مرسي رئيس ومعاه الشرعية .. ونعم نعم للشرعية “و” ثوار أحرار هنكمل المشوار ” .
> وأكدت الحركة أنها رصدت العديد من الإنتهاكات ضد المواطنين العزل وضد المحاميين أنفسهم  منها منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين وهو ما يُعد انتهاك لمهنة المحاماة ، وكذلك إجراء التحقيقات في أماكن شرطية سواء أقسام الشرطة أو السجون أو مديرية الأمن وهي بطبيعتها أماكن لا تتحقق فيها الحيدة الكاملة .
> وأصدرت الحركة بياناً تضمن عدد من التوصيات منها : ” التأكيد على عودة الرئيس الشرعي المنتخب بكامل صلاحياته ” و” عودة العمل بالدستور ” و” عودة مجلس الشوري لممارسة صلاحيات عمله ” , ” محاكمة كل من تورط في أعمال سفك الدماء ” .

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