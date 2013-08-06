“محامون ضد الإنقلاب “بالفيوم تندد بإحتجاز 25 من مؤيدى مرسى

نظمت حركة ” محامون ضد الإنقلاب ” مؤتمراً صحفياً اليوم أمام مجمع محاكم الفيوم لتأكيد رفضهم لما وصفوه بالإنقلاب العسكري وللتنديد باحتجاز 25 من مؤيدي الشرعية والرئيس مرسي بالمحافظة .

وأدانت الحركة ما أسمته الانقلاب الغاشم علي سلطة الرئيس الشرعي المنتخب , والذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر , وتطلعوا لإنكساره القريب وعودة الشرعية للبلاد .

مرددين ” الهتافات من بينها المحامين قالوها قوية .. مرسي رئيس ومعاه الشرعية .. ونعم نعم للشرعية “و” ثوار أحرار هنكمل المشوار ” .

> وأكدت الحركة أنها رصدت العديد من الإنتهاكات ضد المواطنين العزل وضد المحاميين أنفسهم منها منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين وهو ما يُعد انتهاك لمهنة المحاماة ، وكذلك إجراء التحقيقات في أماكن شرطية سواء أقسام الشرطة أو السجون أو مديرية الأمن وهي بطبيعتها أماكن لا تتحقق فيها الحيدة الكاملة .

> وأصدرت الحركة بياناً تضمن عدد من التوصيات منها : ” التأكيد على عودة الرئيس الشرعي المنتخب بكامل صلاحياته ” و” عودة العمل بالدستور ” و” عودة مجلس الشوري لممارسة صلاحيات عمله ” , ” محاكمة كل من تورط في أعمال سفك الدماء ” .