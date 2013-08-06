الحلقة (27) من "الركين": "سميح" ينكشف أمام الجميع.. ومواجهة ساخنة بينه وبين "شوقي"

كتب : محمود عباس الثلاثاء 06-08-2013 14:44

تبدأ أحداث الحلقة (27) من مسلسل "الركين"، باعتراف إنجي لوالدتها بعدم حبها لسميح، ومعرفتها بأنها كانت جزء من خطة حقيرة قام بها للوصول إلى ما هو فيه وكسب والدها عن طريقها، وتصمم على عدم الزواج منه وإنهاء العلاقة.

وتدور أحداث الحلقة حول اكتشاف جيكا حمل فرحانة من سميح، وتعهده لها برد شرفها واسترداد حقها المسلوب منه، ويصادف وقوف جيكا مع فرحانة قدوم تهاني التي تغار عليه غيرة شديدة فيهرول خلفها مسرعًا لإبلاغها بالأمر كله فتسامحه وتتعهد بمساعدته، وتنتقل الحلقة إلى ألفت التي تبدأ في كتابة أول مقال لها ضد سميح إيذانًا ببدء حملة كشف فساده، وتتجنب الإفصاح عن اسمه وصفته قبل امتلاك كافة المستندات التي تكشف فساده، وتنعقد مواجهة ساخنة بين سميح وأستاذه شوقي، حيث تقوم إنجي بمعاونة رينا، بإخبار شوقي عن كل ما يتعلق بحقارة سميح، فيقوم باستدعائه وطرده من مكتبه فيعلن سميح شق عصا الطاعة عليه ويبدأ في كشف كل المستندات المدينة والفاضحة له، ويرسل لزوجته أسطوانة مصورة تحوي مقاطع فاضحة لزوجها مع موكلاته.

مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، بطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد وفيق، ويشارك في بطولته أحمد خليل ومحمود الجندي ونهال عنبر ومفيد عاشور ومحمد متولي وسعيد طرابيك ومحمود عبدالغفار.