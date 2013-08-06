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الحلقة (27) من "ياسمين عتيق": "جواد الصباغ" يختبئ في الجامع ويرفض الانضمام لجيش "محمد علي"

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الحلقة (27) من "ياسمين عتيق": "جواد الصباغ" يختبئ في الجامع ويرفض الانضمام لجيش "محمد علي" الحلقة (27) من "ياسمين عتيق": "جواد الصباغ" يختبئ في الجامع ويرفض الانضمام لجيش "محمد علي"

كتب : محمد أبو ضيف الثلاثاء 06-08-2013 14:45

شهدت أحداث الحلقة (27) من المسلسل السوري "ياسمين عتيق"، قيام عبدالفتاح شيخ الجامع بإخفاء جواد الصباغ ونجل صفية هانم بالجامع المعلق حتى لا يتم تجنيدهم في جيش محمد علي باشا، حتى يتسنى لهم الهروب خارج الشام.

فيما استمر شريف باشا في جمع شباب الشام للانضمام لعسكر جيش محمد علي باشا في حربه ضد السلطان عبدالحميد.

واختفى الشيخ عبدالفتاح، بالتزامن مع هروب الشباب خارج الشام، وعندما قام العسكر بتفتيش الجامع لم يجدوا أحدًا.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

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