أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (28) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تذهب لأحد الشيوخ لتحفظ القرآن الكريم

Google+ Print
الحلقة (28) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تذهب لأحد الشيوخ لتحفظ القرآن الكريم الحلقة (28) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تذهب لأحد الشيوخ لتحفظ القرآن الكريم

كتب : سلوى الزغبي الثلاثاء 06-08-2013 15:18

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الزوجة الثانية"، ذهاب حفيظة "علا غانم" إلى أحد الشيوخ، حتى تحفظ القرآن الكريم وتعرف تفسيره في مقابل أن تخدم هذا الشيخ المُسن وترعاه.

فيما تشاجرت فاطمة "آيتن عامر" مع فهيمة "إيناس عز الدين"، حيث صرحت لها أنها أصبحت نثل حفيظة قبل أن تتوب، وذهب العمدة "عمرو عبد الجليل" للتشاجر مع أخيه بعد صدام زوجته وزوجة أخيه، إلا أن علوان طرده من المنزل وأطلق النار في الهواء حتى يرحلوا، وأخبره بأن فاطمة هي مَن أخبرهم بأنه اتفق مع أحد المجرمين لقتل علوان.

من ناحية أخرى، مرضت زينب، ابنة فاطمة وأبو العلا، وذهب بها حسان وحنان إلى الطبيب، ولاموا فاطمة على إهمالها لأولادها في سبيل طريق الانتقام التي تسير فيه، كما تحدثت فاطمة مع راوية "نجلاء بدر" لاستكمال مخططهم ضد العمدة، خاصة أنه أصبح في حالة ضعف وخوف بسبب تخلي الجميع عنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس