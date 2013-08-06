الحلقة (28) من "الزوجة الثانية": "حفيظة" تذهب لأحد الشيوخ لتحفظ القرآن الكريم

كتب : سلوى الزغبي الثلاثاء 06-08-2013 15:18

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الزوجة الثانية"، ذهاب حفيظة "علا غانم" إلى أحد الشيوخ، حتى تحفظ القرآن الكريم وتعرف تفسيره في مقابل أن تخدم هذا الشيخ المُسن وترعاه.

فيما تشاجرت فاطمة "آيتن عامر" مع فهيمة "إيناس عز الدين"، حيث صرحت لها أنها أصبحت نثل حفيظة قبل أن تتوب، وذهب العمدة "عمرو عبد الجليل" للتشاجر مع أخيه بعد صدام زوجته وزوجة أخيه، إلا أن علوان طرده من المنزل وأطلق النار في الهواء حتى يرحلوا، وأخبره بأن فاطمة هي مَن أخبرهم بأنه اتفق مع أحد المجرمين لقتل علوان.

من ناحية أخرى، مرضت زينب، ابنة فاطمة وأبو العلا، وذهب بها حسان وحنان إلى الطبيب، ولاموا فاطمة على إهمالها لأولادها في سبيل طريق الانتقام التي تسير فيه، كما تحدثت فاطمة مع راوية "نجلاء بدر" لاستكمال مخططهم ضد العمدة، خاصة أنه أصبح في حالة ضعف وخوف بسبب تخلي الجميع عنه.