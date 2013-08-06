الحلقة (27) من "الولادة من الخاصرة 3": ابنة رؤوف تهرب مع أخيها بعيدًا عن ظلم أبيها

كتب : سلوى الزغبي الثلاثاء 06-08-2013 15:19

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الولادة من الخاصرة" الجزء الثالث، هروب ابنة رؤوف "عابد فهد" برفقة أخيها الصغير، حتى تهرب من ظلم أبيها، وتربي أخيها بجو نقي بعيدًا عنه، وحينما اتصل بها أبوها أخبرته أنها لن تعود، وطلب رؤوف من أجهزة الشرطة معرفة مكان المكالمة، حتى يستطيع أن يصل إليها ويحضرهما.

من ناحية أخرى، رفضت أخت جابر "قصي خولي" مصافحته بعدما عرفت أن علي لم يمت، ولم يخبرها بأنه مازال على قيد الحياة، وتركها تعاني من موته، كما داهمت الشرطة منزل أبو الزين بحثًا عنه، وهددت زوجته بأنه إن لم يأتي سيضعونها في المعتقل بدلًا عنه.