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الحلقة (26) من "العقرب": "جابر" يهدد "راتب" بفيديو فاضح يجمعه مع "مها"

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الحلقة (26) من "العقرب": "جابر" يهدد "راتب" بفيديو فاضح يجمعه مع "مها" الحلقة (26) من "العقرب": "جابر" يهدد "راتب" بفيديو فاضح يجمعه مع "مها"

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (26) من مسلسل "العقرب"، ذهاب جابر الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، إلى الدكتورة سالي التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي، لتساعده في توزيع شحنة الهيروين الأخيرة بعد القبض على الموزعين الذي اعتمد عليهم.

وأعطت سالي لجابر شريطًا فاضحًا يجمع راتب، مساعد رياض بيه، مع مها، زوجة رياض، في وضع مخل، وأخبرته بأنه يمكن أن يهدد راتب بهذا الفيديو ليعمل لصالحه بعيدًا عن رياض.

وبالفعل هدد جابر راتب ، حتى وافق على مساعدته في توزيع الهيروين.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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