خط ساخن بـ”تموين الفيوم” لإستقبال شكاوى المواطنين خلال العيد



> انهت مديرية التموين بمحافظة الفيوم استعداداتها لمواجهة احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعارها الطبيعية والتأكد من صلاحيتها قبل يومان من حلول عيد الفطر المبارك ، صرح بذلك المهندس محمد صبرى مدير مديرية التموين والتجاره الداخليه بالفيوم حيث يتم تكثيف التواجد لمفتشى التموين لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق ومراقبة محال الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة لضمان عدم تداول أي منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وقال إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالمديرية للتواصل ومختلف الإدارات بالمراكز لتلقى البلاغات والعمل على حلها بأسرع وقت خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لمديرية التموين لتلقى شكاوى المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أنه تم تشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود خلال أجازة عيد الفطر لضمان استمرار التحسن فى عملية توزيع الوقود بمحطات الوقود وانه تم تشديد وتكثيف الرقابة على جودة الخبز وإنتاج كامل الحصة طبقاً للمواصفات كما تم توفير المعروض من اسطوانات البوتاجاز وايضا توفير الخبز والدقيق البلدى فى المناطق السياحية والمناطق النائية لموجهة أى زيادة فى عدد الزائرين أو الوافدين من خارج المحافظة لقضاء هذة المناسبة داخل المحافظة.