أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

خط ساخن بـ”تموين الفيوم” لإستقبال شكاوى المواطنين خلال العيد

Google+ Print
خط ساخن بـ”تموين الفيوم” لإستقبال شكاوى المواطنين خلال العيد خط ساخن بـ”تموين الفيوم” لإستقبال شكاوى المواطنين خلال العيد


> انهت مديرية بمحافظة الفيوم استعداداتها لمواجهة احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعارها الطبيعية والتأكد من صلاحيتها قبل يومان من حلول عيد الفطر المبارك ، صرح بذلك المهندس محمد صبرى مدير مديرية التموين والتجاره الداخليه بالفيوم حيث يتم تكثيف التواجد لمفتشى التموين لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق ومراقبة محال الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة لضمان عدم تداول أي منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وقال إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالمديرية للتواصل ومختلف الإدارات بالمراكز لتلقى البلاغات والعمل على حلها بأسرع وقت خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لمديرية التموين  لتلقى شكاوى المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أنه تم تشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود خلال أجازة عيد الفطر لضمان استمرار التحسن فى عملية توزيع الوقود بمحطات الوقود وانه تم تشديد وتكثيف الرقابة على جودة الخبز وإنتاج كامل الحصة طبقاً للمواصفات كما تم توفير المعروض من اسطوانات البوتاجاز وايضا توفير الخبز والدقيق البلدى فى المناطق السياحية والمناطق النائية لموجهة أى زيادة فى عدد الزائرين أو الوافدين من خارج المحافظة لقضاء هذة المناسبة داخل المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)