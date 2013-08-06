وزيرا التعليم والاتصالات يبحثان تعميم “التابلت”

أكد وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر أنه سيتم تعميم تجربة أجهزة التابلت في 6 محافظات بدءا من العام الدراسي القادم ، مشيرا الى أن هذا الأمر سيحل مشكلة التأخير في طباعة الكتب ويعد خطوة في طريق الاستغناء عنها واستبدالها بالتابلت .. لافتا إلى أنه سيتم تدريب المعلمين على هذا النظام في الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بالدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات بديوان عام الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارتين .

وأشار الى أن القوات المسلحة ستقوم بإهداء التربية والتعليم 3 مصانع لتصنيع أجهزة التابلت في الصعيد وسيناء والإسكندرية .. مؤكدا أن تدريب الطلاب على خطوط الإنتاج وتوفير احتياجاتهم من أجهزة التابلت أهم أهداف الوزارة .

من جانبه ، أكد وزير الاتصالات أن التعليم بالنسبة للجميع هو أمل المستقبل ، مشيرا إلى أن أهداف وزارة التربية والتعليم هي أهداف المجتمع المصري كله .. مشيرا إلى أن الاتصالات تعتبر معاونة التعليم في تحقيق أهدافه .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكوين لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ مشروع التابلت ، كما تم استعراض أوجه التعاون المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها ميكنة النظام الإداري داخل التربية والتعليم ، وتوصيل الإنترنت فائق السرعة إلى 300 مدرسة قبل سبتمبر القادم.

أ ش أ