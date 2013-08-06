أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الكشف على الوافدين من السعودية خوفا من نقل فيرس "كورونا"

Google+ Print
الكشف على الوافدين من السعودية خوفا من نقل فيرس "كورونا" الكشف على الوافدين من السعودية خوفا من نقل فيرس "كورونا"

كتب : صلاح عبدالله الثلاثاء 06-08-2013 15:33

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع سلطات الحجر الصحي تشكيل غرفة عمليات مجهزة؛ للكشف على جميع الوافدين والمعتمرين من المملكة العربية ؛ خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المنتشر في السعودية؛ لعدم انتقاله عن طريق الوافدين إلى .

وأكد مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن أجهزة الهيئة وسلطات الحجر الصحي، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى للكشف على جميع الوافدين إلى موانئ الهيئة من السعودية. وأشار المصدر إلى أن الكشف على المعتمرين والوافدين يعد إجراء احترازي لعدم دخول الفيرس إلى الأراضي المصرية.

وفي سياق متصل وصل إلى ميناء سفاجا البحري اليوم، 1400 معتمر على متن العبارة اليوسيفية قادمة من ميناء ينبع السعودي عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"