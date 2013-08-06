الكشف على الوافدين من السعودية خوفا من نقل فيرس "كورونا"

كتب : صلاح عبدالله الثلاثاء 06-08-2013 15:33

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع سلطات الحجر الصحي تشكيل غرفة عمليات مجهزة؛ للكشف على جميع الوافدين والمعتمرين من المملكة العربية السعودية؛ خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المنتشر في السعودية؛ لعدم انتقاله عن طريق الوافدين إلى مصر.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن أجهزة الهيئة وسلطات الحجر الصحي، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى للكشف على جميع الوافدين إلى موانئ الهيئة من السعودية. وأشار المصدر إلى أن الكشف على المعتمرين والوافدين يعد إجراء احترازي لعدم دخول الفيرس إلى الأراضي المصرية.

وفي سياق متصل وصل إلى ميناء سفاجا البحري اليوم، 1400 معتمر على متن العبارة اليوسيفية قادمة من ميناء ينبع السعودي عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة.